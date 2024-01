Apple Watch Series 8 in offerta su eBay: monitora salute e fitness

Pur non essendo dell’ultimissima generazione, Apple Watch Series 8 resta uno dei migliori smartwatch oggi acquistabili. Oltre che a comunicare alla perfezione con altri dispositivi dell’azienda di Cupertino (quindi è perfetto per chi vuole creare un “ecosistema”), include sensori e funzionalità per monitorare l’attività fisica e la salute. L’indossabile – in questo caso con cassa 41mm e cinturino Sport nella tinta mezzanotte – è acquistabile a soli 429,99€ su eBay grazie allo sconto immediato del 16%.

Apple Watch Series 8 monitora attività fisica e salute, e non ti fa perdere nemmeno una notifica

Come già anticipato, la versione in sconto è quella con cassa in alluminio color mezzanotte da 41mm e cinturino Sport color mezzanotte. L’eccellente fitness tracker resistente all’acqua e con monitoraggio Livelli O₂ non prevede la connettività cellulare, ma solo GPS. È importante precisarlo fin da subito.

Il Series 8 è una sorta di estensione dell’iPhone, perché di consente direttamente dal polso di gestire la riproduzione di contenuti multimediale, le chiamate in entrata/uscita, leggere le notifiche, dare un’occhiata al meteo e altro ancora. E poi include tantissimi sensori per monitorare il tuo stato di salute: temperatura, ossigenazione del sangue, rilevamento cadute, notifiche di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare. Senza dimenticare SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”.

Lo smartwatch è l’ideale per allenarsi e monitorare i miglioramenti sportivi, in più racchiude al suo interno una bussola con funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi” per non perdersi mai. In più è super resistente e non teme né acqua né polvere: il suo è un design a prova di nuoto, acqua e schizzi. Insomma è perfetto anche per gli allenamenti più duri e in condizioni metereologiche non particolarmente favorevoli.

Per completare l’acquisto a prezzo scontato non bisogna inserire particolari codici promozionali, ma è necessario solo cliccare su “compralo subito” o “aggiungi al carrello”. Inoltre, come detto, la spedizione è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.