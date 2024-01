Dopo che la Corte d’Appello del Circuito Federale degli Stati Uniti ha rifiutato la richiesta di Apple di estendere la sospensione provvisoria del divieto di vendita dei suoi ultimi smartwatch, è arrivata la decisione ufficiale del gigante di Cupertino. Non volendo ritirare definitivamente dal commercio Apple Watch Series 9 e Ultra 2, la società californiana si è vista costretta a depotenziare i due indossabili. O, come direbbero gli appassionati di videogiochi, a “nerfarli”.

Apple Watch Series 9 e Ultra 2 di nuovo in vendita negli USA, ma…

Oggi, 18 gennaio 2024, Apple Watch Series 9 e Ultra 2 sono ufficialmente tornati in modo stabile sul mercato (statunitense). Tuttavia, come già anticipato da una recente fuga di notizie, i due smartwatch arrivano con una funzionalità in meno.

In base al verdetto emesso dalla ITC, con i due smartwatch lanciati nella seconda metà del 2023, il gigante tech ha violato una tecnologia brevettata da Masimo riguardante la misurazione dell’ossigeno nel sangue. Dopo aver guadagnato un po’ di tempo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, Apple si è vista costretta a correre ai ripari: Apple Watch Series 9 e Ultra 2 tornano in vendita, ma privi della feature incriminata.

«Siamo fortemente in disaccordo con la decisione della USITC e i conseguenti provvedimenti. In attesa dell’appello, Apple sta adottando misure per conformarsi alla sentenza […] e introduce ora una versione di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti priva della funzione per la misurazione dell’ossigeno nel sangue», ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

Viste le ultime notizie non particolarmente entusiasmanti, Apple ha voluto rassicurare tutti coloro che nei precedenti mesi hanno acquistato i due smartwatch. Per quelli già venduti non ci saranno conseguenze: «Non vi è alcun impatto sulle unità acquistate in precedenza che includono la funzione Blood Oxygen», si legge nella nota.

Suoi “nuovi” indossabili l’app Livelli O₂ è ancora installata di default ma, come è ovvio che sia, non è più utilizzabile. Alla sua apertura viene infatti mostrato il seguente avviso: «L’app Livelli O₂ non è più disponibile. Scopri maggiori dettagli nell’app Salute sul tuo iPhone».