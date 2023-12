Approfitta dell'offerta Ho. Mobile 180GB a soli 7,99 euro, senza vincoli

Se stai cercando un’offerta mobile conveniente e ricca di dati, l’ultima proposta di Ho. Mobile potrebbe essere la soluzione perfetta per te.

Con 180GB di internet ogni mese a soli 7,99 euro, questa promozione è un affare imperdibile per chi è alla ricerca di un piano conveniente senza vincoli contrattuali.

Questa incredibile offerta è riservata a coloro che effettuano la portabilità da specifici MVNO e può essere attivata esclusivamente online, con spedizione SIM e attivazione GRATUITE. Ma cosa include esattamente questo pacchetto vantaggioso? Vediamolo.

Ho. Mobile 180GB: la scelta ideale per chi ama la connessione veloce

180GB di internet in LTE sulla rete Vodafone con una velocità massima di 30 Mbps sia in upload che in download è solo l’inizio.

Questo piano offre anche minuti illimitati e nessuno scatto alla risposta per chiamate verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali, oltre a messaggi senza limiti verso qualsiasi operatore mobile italiano, il tutto a soli 7,99 euro al mese.

Ma le sorprese non finiscono qui. La promozione include anche 5,5GB di internet in roaming, il servizio ho. Riparti che consente di anticipare l’utilizzo del bundle dati, la navigazione in hotspot gratuita e molte altre vantaggiose opzioni.

Questa esclusiva offerta è attivabile online solo al costo di 7,99 euro mensili per coloro che provengono da operatori come Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb Mobile e molti altri elencati.

Inoltre, con questa tariffa sono inclusi servizi aggiuntivi come il reperibilità SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata. L’applicazione dedicata consente anche di personalizzare il proprio numero.

Per accedere a questa conveniente tariffa mobile, basta visitare il sito internet di Ho Mobile e seguire i semplici passaggi di attivazione. Non perdere l’occasione di godere di una connessione veloce e di servizi completi a un prezzo imbattibile.

