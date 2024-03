Apri Conto Arancio entro l’11 maggio: il 5% di interesse ti aspetta

Entro l’11 maggio, cogli l’opportunità di far crescere i tuoi risparmi con Conto Arancio. Questa è la tua chance per assicurarti un 5% di interesse lordo annuo. Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva: è il momento di agire e vedere i tuoi investimenti aumentare nel tempo.

Massimizza i tuoi risparmi: apri Conto Arancio entro l’11 maggio

Con Conto Arancio, il tuo denaro non solo è sicuro, ma cresce grazie a un tasso di interesse competitivo. ING ti offre una soluzione senza eguali per incrementare i tuoi risparmi: un conto deposito affidabile, che da anni si distingue per convenienza e sicurezza.

L’apertura del conto è facile e completamente online. Dimentica quindi le file in banca e le attese al telefono: con pochi clic, diventi titolare di un conto che ti offre un interesse annuo lordo del 5% sui depositi fino a 100.000€, senza vincoli. I tuoi soldi sono sempre disponibili, prelevabili in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Semplice è anche la gestione del tuo Conto Arancio. Trasferisci i tuoi risparmi con un bonifico dal tuo conto corrente o, se sei già cliente ING, direttamente dal Conto Corrente Arancio. E quando hai bisogno di liquidità, puoi trasferire il denaro sul tuo conto corrente con la stessa facilità.

Con il servizio di rendiconto online, hai sempre sotto controllo i tuoi investimenti. Accedi all’area privata o utilizza l’app mobile, disponibile sia per Android che iOS, per monitorare i tuoi risparmi comodamente da qualsiasi luogo.

Non tergiversare troppo. Attiva il tuo Conto Arancio con un primo versamento entro l’11 maggio e goditi un interesse del 5% per i primi 12 mesi su un massimo di 100.000€. Gestisci i tuoi risparmi con libertà e sicurezza, e sfrutta al meglio questa occasione unica.