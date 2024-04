Apri Conto Arancio ING: tasso del 5% annuo

Oggi trovare investimenti sicuri e redditizi sembra essere sempre più complicato. Per questo vogliamo parlarti di ING, che con il suo Conto Arancio offre una soluzione vantaggiosa che combina flessibilità e un tasso di interesse fra i più alti del mercato. Ecco qualche dettaglio in più.

Con Conto Arancio hai un tasso di interesse impareggiabile

Il Conto Arancio di ING non è un semplice conto di risparmio. Con un tasso di interesse del 5% annuo lordo per i primi 12 mesi, rappresenta una delle opzioni più vantaggiose disponibili oggi. Puoi investire fino a 100.000€ e godere di un ritorno significativo sulle tue somme depositate, ben oltre la media di mercato.

Per approfittare di questo eccezionale tasso di interesse, ecco cosa devi fare:

Apri il Conto Corrente Arancio contestualmente al deposito.

Accredita il tuo stipendio o effettua un bonifico di almeno 1.000€ entro date specifiche.

entro date specifiche. Ricorda: l’11 maggio è il termine per l’apertura del conto e il 31 agosto per l’accredito dello stipendio.

Se per qualche motivo non riesci a soddisfare queste condizioni, ING ti offre comunque un tasso del 3% per i primi 12 mesi, garantendo un ritorno interessante sul tuo investimento.

Oltre ai tassi di interesse vantaggiosi, il Conto Arancio di ING offre numerosi altri benefici. Il conto è infatti caratterizzato da zero costi di apertura, gestione, trasferimento, chiusura o rendicontazione online, garantendo un’esperienza senza spese inutili.

Offre anche una flessibilità totale, permettendoti di prelevare i tuoi fondi in qualsiasi momento senza perdere gli interessi accumulati fino a quel punto. La gestione del conto è estremamente semplice e può essere effettuata comodamente da casa attraverso il Home Banking o utilizzando l’app dedicata, disponibile per dispositivi Android e iOS, offrendo accessibilità e comodità a tutti gli utenti.

Dopo i primi 12 mesi, il tasso di interesse si riduce all’1%, ma la mancanza di spese fisse continua a rendere questo conto una scelta economica e flessibile per i tuoi risparmi.

Perché questi motivi, se cerchi un modo sicuro e vantaggioso per far fruttare i tuoi risparmi, il Conto Arancio di ING è la soluzione ideale. Affidati a un istituto bancario di fiducia e massimizza i tuoi risparmi con uno dei tassi di interesse più alti sul mercato. Visita il sito ufficiale, apri oggi il tuo Conto Arancio e inizia a guadagnare di più sui tuoi risparmi.