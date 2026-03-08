Apri la tua attività online con IONOS: sito pronto in pochi minuti, dominio gratis incluso

Quell’idea nel cassetto merita una chance: che sia un piccolo negozio online, un portfolio creativo, un servizio freelance o un progetto che stai covando da mesi – il momento per dargli una forma concreta è adesso. E no, non hai bisogno di un developer, di un budget enorme o di settimane di lavoro. Con IONOS Website Builder,il tuo sito è online in pochi minuti.

Niente codice. Niente stress. Solo il tuo progetto

L’ostacolo più comune per chi vuole aprire un’attività online non è la mancanza di idee – è la parte tecnica. IONOS elimina quel problema alla radice. L’editor funziona con il trascinamento: sposti gli elementi dove vuoi, scegli un modello tra quelli disponibili per qualsiasi settore, e il gioco è fatto. Il risultato è un sito moderno, ottimizzato per smartphone e tablet, con un aspetto professionale fin dal primo giorno.

Se hai bisogno di ispirazione, c’è anche un assistente AI integrato che suggerisce testi, palette di colori e idee grafiche in linea con il tuo progetto. Un po’ come avere un designer al tuo fianco, senza pagarlo a ore. Dominio gratuito per il primo anno, indirizzo email professionale, certificato SSL per la sicurezza e strumenti SEO con assistente AI per farti trovare su Google. Non sono optional da aggiungere dopo: sono già dentro, pronti all’uso, gestibili da un’unica dashboard pensata per chi parte da zero. Il tuo futuro professionale non ha bisogno di un grande investimento per iniziare. Ha bisogno di un primo passo. E una volta online, non sei solo. IONOS affianca i suoi utenti con supporto disponibile ogni giorno, per qualsiasi dubbio o intoppo lungo la strada. Perché costruire qualcosa di proprio è già abbastanza impegnativo – almeno la parte tecnica non deve esserlo.