Apri Selfy Conto: interessi al 5% sulle somme vincolate a 6 mesi

Hai mai pensato di poter guadagnare il 5% annuo lordo sulle tue somme vincolate, con la libertà di svincolarle in qualsiasi momento? Con Selfy Conto di Banca Mediolanum, questa opportunità è ora una realtà tangibile. Questo conto corrente non solo si adatta perfettamente alle esigenze dei giovani under 30, ma offre anche una gestione finanziaria flessibile e innovativa.

I vantaggi di aprire Selfy Conto

Selfy Conto si rivolge a te che sei giovane e alla ricerca di soluzioni bancarie che siano semplici, digitali e vantaggiose. Con un canone gratuito fino al compimento dei 30 anni, questo conto è l’ideale per chi desidera gestire le proprie finanze in modo intelligente e conveniente. La caratteristica più sorprendente di questo conto è l’offerta del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Questo tasso di interesse è tra i più competitivi sul mercato, rendendo Selfy Conto una scelta eccellente per ottimizzare i tuoi risparmi. Una delle maggiori preoccupazioni nel vincolare i propri risparmi è la mancanza di flessibilità. Selfy Conto risolve questo problema permettendoti di svincolare le somme in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati fino a quel punto.

L’era digitale richiede soluzioni bancarie all’avanguardia. La soluzione proposta da Banca Mediolanum offre una gestione completamente smart tramite un’app intuitiva, che ti permette di monitorare e gestire il tuo conto e le tue carte con pochi tocchi sullo smartphone. Le carte offerte da Selfy Conto, sia di debito che di credito, sono completamente personalizzabili. Puoi scegliere il design, il colore e persino inserire una tua foto, rendendole uniche e adatte al tuo stile.

Selfy Conto di Banca Mediolanum rappresenta una soluzione bancaria moderna, flessibile e vantaggiosa. Con il suo tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate e la possibilità di svincolarle in qualsiasi momento, offre una gestione finanziaria che si adatta perfettamente alle tue esigenze. In più, la personalizzazione delle carte e la gestione digitale rendono l’esperienza bancaria non solo conveniente, ma anche piacevole e sicura. Sei pronto a scoprire di più? Visita la pagina dedicata e inizia a trasformare il modo in cui gestisci le tue finanze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.