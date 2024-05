Apri SelfyConto entro il 31/05 per vincere fantastici premi

Manca poco al termine della promozione SelfyConto che ti permette di vincere fantastici premi! Se apri un conto corrente SelfyConto entro il 31 maggio 2024, avrai la possibilità di aggiudicarti uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G, un Samsung Smart Monitor M5 27″, AirPods di terza generazione, un buono regalo Amazon.it da 150 Euro, uno smartwatch Garmin Forerunner 55 o una console Xbox Series S.

Partecipare è semplicissimo: basta aprire un conto corrente SelfyConto online in pochi minuti e completare la procedura entro il 7 giugno 2024. Entro il 7 settembre 2024, dovrai poi effettuare almeno un accredito di stipendio o pensione sul tuo nuovo conto.

I vantaggi di SelfyConto

Perché scegliere SelfyConto? Il prodotto arriva da Mediolanum, banca diretta che non ha certo bisogno di presentazioni. Questa soluzione si distingue rispettoa lla ampia offerta di mercato per la sua attenzione all’innovazione e alla sicurezza. Il conto è infatti dotato di sistemi di autenticazione biometrica per un accesso ancora più sicuro e di un servizio di customer care sempre disponibile per rispondere alle tue domande.

Con SelfyConto hai a disposizione anche un’ampia gamma di prodotti e servizi per gestire al meglio le tue finanze, come conti deposito, carte di credito e prestiti e, inoltre, puoi:

Gestire il tuo conto in modo semplice e intuitivo tramite app o web Effettuare bonifici gratuiti in Italia e verso l’area Euro Ricaricare il tuo cellulare e attivare il pagamento con Google Pay e Apple Pay Prelevare contanti in tutta Italia e all’estero Aprire un conto deposito con interessi competitivi Ottenere un cashback su acquisti online e in negozio Partecipare a promozioni esclusive riservate ai clienti Gestire le tue finanze in modo semplice e intuitivo da qualsiasi dispositivo

Non perdere questa occasione! Apri il tuo conto SelfyConto entro il 31 maggio 2024 e partecipa al concorso