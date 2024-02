Apri SelfyConto: zero spese di gestione fino ai 30 anni

Sapevi che se hai meno di 30 anni con Banca Mediolanum non paghi i costi di gestione del conto corrente. Proprio così, se apri SelfyConto, il canone resta a zero fino al tuo 30esimo compleanno. E l’apertura? Facilissima se hai lo SPID. In pochi minuti, avrai il tuo conto corrente aperto. Ma i vantaggi non finiscono qui. Ecco perché dovresti aprire SelfyConto.

SelfyConto e il tasso di interesse al 5%

Immagina di poter far fruttare i tuoi risparmi con un interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per sei mesi. Uno dei tassi più alti del mercato, e non è tutto: puoi decidere di svincolare i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati. Ora, parliamo di operazioni quotidiane. Dimentica le commissioni su bonifici, pagamenti, prelievi e versamenti. Infatti i prelievi sono gratuiti in tutta Italia ed Europa. E dopo aver compiuto ternt’anni puoi ancora mantenre il canone a zero attivando altri prodotti offerti da Banca Mediolanum.

Grande spazio è riservato alla personalizzazione. Con SelfyConto, le tue carte di pagamento (debito, credito, prepagata) non sono solo strumenti finanziari, ma riflettono il tuo modo di essere. Puoi infatti personalizzarle scegliendone il colore, il materiale e in alcune persiono inserendo una tua foto. Il conto si gestisce tutto da smartphone grazie all’app che è intuitiva e rende le operazioni super smart. E se dovessi mai avere un problema, l’assistenza clienti di SelfyConto è sempre disponibile, pronta a rispondere a ogni tua domanda con un’email o una chiamata. Anche la sezione FAQ è fatta molto bene e dandogli un’occhiata potresti trovare da solo le informazioni di cui hai bisogno.

Con queste caratteristiche SelfyConto è un conto corrente ideale per avere le proprie finanze sotto controllo. È una soluzione senza stress, pensata per chi ha bisogno di qualità, semplicità ma sopratutto convenienza. Visita ora il sito web ufficiale e goditi tutti i vantaggi di aprire SelfyConto.

