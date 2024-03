Apri un conto Revolut e ottieni 3 mesi di Premium gratis

Revolut è la piattaforma con app integrata con la quale spendi, invii e richiedi denaro, risparmi in modo intelligente e tieni sotto traccia ogni movimento finanziario. Il tutto in un unico hub. Ma c’è ancora una buona notizia. La notizia migliore? Attualmente, Revolut sta offrendo una promozione imperdibile: iscriviti ora e ottieni 3 mesi di abbonamento Premium gratis.

Registrarsi a Revolut è semplice e bastano solo 3 passaggi. Inserisci il tuo numero di telefono, ottieni un link unico per eseguire il download dell’app. Apri un conto in pochi tocchi. Esegui l’upgrade quando richiesto e a questo punto non hai che da godere dei 3 mesi di Premium del tutto gratuiti.

Tutti i vantaggi di Revolut Premium

Revolut è un’app estremamente comoda. La versione Premium integra feature che ti consentono di vivere l’esperienza al massimo e di sfruttare al meglio le funzionalità avanzate.

Assicurazione globale: viaggia con serenità sapendo che sei coperto da un’assicurazione completa, che include assistenza sanitaria all’estero, copertura per ritardi di volo e bagagli, e molto altro. Prelievi gratuiti all’estero: con il pacchetto Premium, puoi prelevare contanti in qualsiasi valuta senza commissioni fino a un limite mensile significativamente elevato, rendendolo ideale per viaggiatori frequenti. Scambi di valuta senza costi: Revolut elimina i costi nascosti negli scambi di valuta, offrendo tassi di cambio reali e la possibilità di tenere e scambiare 30 valute direttamente dall’app. Carte esclusive: i membri Premium hanno accesso a carte di pagamento esclusive con design personalizzabili, aggiungendo un tocco di stile alle tue transazioni quotidiane. Servizio clienti prioritario: hai domande o hai bisogno di assistenza? Con il pacchetto Premium, il supporto clienti è sempre a tua disposizione con risposte rapide e soluzioni tempestive. Offerte esclusive e sconti: goditi offerte e sconti esclusivi presso partner selezionati, migliorando ulteriormente la tua esperienza finanziaria con Revolut