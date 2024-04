Aprile 2024 su Disney+: cosa c'è di nuovo sul famoso servizio di streaming?

Disney+ si rinnova con tante aggiunte al suo già ricco catalogo. Il mese di aprile 2024 segna l’inizio di un periodo eccitante per gli abbonati e per coloro che stanno prendendo in considerazione l’opportunità di unirsi alla grande famiglia di abbonati della piattaforma. Andiamo a vedere tutte le novità per questo mese iniziato oggi.

Le imperdibili novità di aprile 2024 su Disney+

Questo mese, Disney+ inserisce nel proprio catalogo una serie di nuove uscite che promettono di intrattenere e affascinare. Tra queste, spicca il film d’animazione “Wish”, che si preannuncia come un nuovo classico amato da grandi e piccini. Le docuserie “I segreti del polpo” e “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story” offrono approfondimenti unici e storie avvincenti.

Per gli appassionati di serie TV, “Tracker” e la 24ª stagione di “American Dad” rendono ancora più ricca l’offerta con nuove avventure e risate garantite. Inoltre, le attesissime ultime puntate di “Shogun”, la serie evento ambientata nel Giappone feudale, sono pronte a concludere una narrazione epica che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Non solo intrattenimento su Disney+, ma anche flessibilità e convenienza. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di abbonamento, tra cui la formula Standard con contenuti in Full HD e accesso da due dispositivi, o la formula Premium con contenuti in 4K e accesso da quattro dispositivi.

Per chi cerca un’opzione più economica, è disponibile l’abbonamento Standard con pubblicità. Tutte le formule offrono la possibilità di risparmiare optando per l’abbonamento annuale.

Non è mai stato così semplice entrare nel mondo Disney+. Con prezzi accessibili e la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, il mese di aprile 2024 è il momento ideale per scoprire o riscoprire Disney+ e tutto ciò che ha da offrire.