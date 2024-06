Aptoide su iOS: sarà store di videogiochi nel territorio europeo

Quando si parla di Aptoide si pensa a una delle principali alternative di Google Play per quanto concerne il download di applicazioni Android.

Da oggi questo nome potrebbe diventare altrettanto popolare nel contesto Apple. La piattaforma, infatti, sta per lanciare sul mercato un nuovo app store iOS di terze parti che sarà attivo sul territorio europeo.

Il nuovo negozio digitale sarà disponibile a partire da giovedì 6 giugno, sebbene con accesso limitato solo agli utenti dotati di apposito codice d’invito. L’apertura al pubblico, di fatto, sarà graduale: Aptoide afferma di avere una lunga lista d’attesa per accedere al servizio (si parla di 20.000 iscrizioni) e che intende rilasciare codici a un ritmo che spazia dai 500 ai 1.000 al giorno.

Attraverso questo apertura “a scaglioni” la società intende monitorare costantemente i feedback e intervenire in modo tempestivo in caso di qualunque tipo di malfunzionamento.

L’iniziativa di Aptoide rappresenta il primo app store di terze parti iOS lanciato nell’UE dopo l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA).

Aptoide arriva su iOS con il suo store: ecco cosa propone agli utenti e quali sono le prospettive future

Al momento del lancio, come prevedibile il marketplace dedicato ai videogiochi sarà ben poco popolato. Si parla, infatti, di appena sette titoli disponibili, con titoli come Solitario e Mahjong.

Secondo la società, però, questo non è che un assaggio del futuro di Aptoide su iOS. Stando a quanto riportato dalla piattaforma stessa, più di un centinaio di sviluppatori che operano su iOS hanno già espresso interesse per questo progetto.

Altra caratteristica di questo servizio è che risulta essere il primo store iOS di terze parti in UE a proporre un sistema di acquisti in-app approvata ufficialmente da Apple.

Stando a quanto affermato dal CEO di Aptoide, Paulo Trezentos, intervistato da The Verge, l’intenzione è quella di focalizzarsi, almeno al momento, solo su videogiochi. Ciò non esclude che, in un futuro, lo store non possa ampliare i suoi orizzonti.