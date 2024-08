Arc Search difficilmente riuscirà a raggiungere un gigante come Google Chrome, eppure di questo browser se ne parla sempre di più. E sempre in modo positivo. Lanciato prima sui dispositivi Apple (iPhone e Mac), è tempo per questa innovativa proposta di crearsi il proprio spazio anche su altri sistemi operativi. E dopo Windows, ora è il turno di Android.

Su iOS è possibile impostare come predefinito un browser di terze parti (dopo aver scaricato una delle ultime versioni di iOS), ma molti utenti hanno dimostrato di preferire Safari a tutte le altre proposte. Su Android invece la situazione è invece abbastanza diversa, con i browser offerti dai vari produttori che faticano e non poco a conquistare la fiducia di chi ha lo smartphone e/o il tablet tra le mani.

Sulla piattaforma di Big G, la prima scelta resta il sopracitato Google Chorme, ma Arc Search potrebbe creargli qualche problema grazie alla sua esperienza di navigazione semplificata e senza distrazioni. Il suo design minimalista ed elegante poi è certamente un punto a favore, e non mancano alcune funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che rendono il tutto ancora più versatile.

Una funzionalità particolarmente utilizzata è “Browse for Me”. Questa è in grado di raccogliere informazioni su un singolo argomento da più siti web e di restituire all’utente una sorta di riassunto. Ovviamente gli editori hanno dimostrato il loro disappunto, dal momento che una feature di questo tipo non incentiva gli utenti a visitare i siti web.

Sì, ma a quando il debutto su Android? La notizia è ufficiale (arrivata con una risposta ad un commento su X), ma bisogna pazientare ancora. Giorni? Settimane? Non è possibile dirlo al momento.

In attesa di aggiornamenti, i più curiosi possono scaricare Arc Search su iPhone, iPad, Mac e PC Windows.