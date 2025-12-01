Oro in difficoltà: l’argento è il nuovo asset che sta crescendo più rapidamente

Il 2025 ha segnato un cambiamento significativo nella struttura del mercato dei beni rifugio. Dopo mesi in cui l’oro ha toccato massimi storici, una nuova protagonista sta attirando l’attenzione degli investitori: l’argento.

Il mercato sembra infatti orientarsi verso un asset alternativo, capace di combinare valore rifugio, utilità industriale e crescita strutturale in un contesto economico globale sempre più complesso.

L’argento sta sorprendendo gli analisti con un percorso di prezzo particolarmente dinamico. Il metallo ha registrato un incremento del 57,3%, alimentato da una domanda in continua espansione. In un solo anno ha raggiunto i 55 dollari l’oncia, con un ulteriore +3,15% nella seduta più recente e un totale di +90% da inizio anno.

Numeri accompagnati da un cambiamento radicale nel rapporto oro/argento, crollato da 120:1 a 49:1, segnale di una rivalutazione strutturale del metallo bianco. Secondo alcune analisi, la domanda industriale — spinta in particolare dai settori solare, automotive elettrico ed elettronica avanzata — sta assorbendo fino all’86% dell’offerta mineraria globale.

Questo squilibrio contribuisce a ridurre la disponibilità residua per investimento e gioielleria, creando una pressione rialzista persistente. Allo stesso tempo, la debolezza della moneta fiat, i deficit crescenti e l’instabilità geopolitica rendono l’argento particolarmente attrattivo come asset rifugio sottovalutato.

Prospettive di prezzo per i prossimi mesi

Gli esperti finanziari concordano sulla possibilità di un ulteriore rialzo. Rashad Hajiyev evidenzia come l’argento abbia già completato una formazione tecnica rialzista, puntando verso un nuovo massimo a 88 dollari.

Il rapporto oro/argento si sta dirigendo verso un target di 70, livello che, con un prezzo dell’oro a 4.500 dollari, implicherebbe un argento a 63 dollari. In uno scenario più espansivo, con l’oro a 5.000 dollari e un GTS a 57, il metallo bianco potrebbe raggiungere nuovamente gli 88 dollari e puntare a cifre a tre zeri qualora la corsa rialzista accelerasse.

Uno sguardo agli asset digitali emergenti

Nel quadro di questa crescente attenzione verso asset alternativi, molti investitori stanno esplorando soluzioni innovative come Bitcoin Hyper, il Layer-2 progettato per aumentare velocità ed efficienza di Bitcoin, offrendo un’esposizione tecnologica complementare rispetto ai metalli preziosi.

Mentre la rete principale di Bitcoin elabora solo circa 7 transazioni al secondo con fee frequentemente elevate, HYPER introduce rollup ottimistici che spostano migliaia di transazioni off-chain, portando la velocità a livelli paragonabili a quelli di Ethereum senza compromettere la sicurezza ereditata dal Layer 1. L’emissione totale è fissata a 21 miliardi di token HYPER, mentre lo staking offre attualmente rendimenti superiori al 100% APY, attirando sia investitori retail che istituzionali.

La roadmap prevede il lancio della mainnet nel 2025 e, entro il 2026, l’arrivo di dApp e una DAO per la governance comunitaria. La prevendita che ha raccolto fino a questo momento 28,81 milioni di dollari, propone i token a 0,013355 dollari, con bonus dedicati ai primi acquirenti.

Bitcoin Hyper (qui la nostra guida su come comprare Hyper) si candida a rendere Bitcoin più scalabile, economico e versatile per pagamenti quotidiani, DeFi e NFT, guadagnando già forte interesse da parte di analisti e investitori in vista di una crescita rilevante dopo il lancio.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.