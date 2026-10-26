Arriva Kimi K3.1 Pro, coding avanzato e pesi aperti: è meglio di GPT-6 Astra

Moonshot AI rilancia la competizione nel settore dell’Intelligenza Artificiale con Kimi K3.1 Pro, un modello progettato per affrontare attività complesse, dalla programmazione alla ricerca finanziaria, passando per la creazione di contenuti tridimensionali.

L’annuncio mette in evidenza i progressi compiuti dall’azienda cinese nello sviluppo di sistemi capaci di competere con le soluzioni statunitensi. Il progetto punta soprattutto sugli agenti software, strumenti in grado di eseguire sequenze di operazioni articolate anziché limitarsi a rispondere alle domande degli utenti.

La disponibilità dei pesi del modello assume inoltre un significato strategico per sviluppatori e imprese, interessati a integrare queste tecnologie nelle proprie infrastrutture senza dipendere esclusivamente da servizi proprietari.

Kimi K3.1 Pro punta su programmazione e agenti

Il nuovo sistema si basa su un’architettura Mixture of Experts (MoE), con 2,8 trilioni di parametri complessivi e 104 miliardi attivi durante l’elaborazione. La finestra di contesto raggiunge un milione di token, caratteristica utile per analizzare grandi quantità di codice, documentazione e informazioni correlate all’interno dello stesso flusso di lavoro.

Secondo i dati pubblicati da Moonshot AI, Kimi K3.1 Pro ottiene il 65,7% nel benchmark Terminal-Bench 4.0, dedicato alla valutazione degli agenti che svolgono attività tramite terminale. Il risultato supera quello dichiarato per GPT-6 Astra di OpenAI, fermo al 58,2%, e si avvicina al 66,4% attribuito a Claude Opus 5.5 di Anthropic. Si tratta, tuttavia, di risultati comunicati dall’azienda e da interpretare tenendo conto delle condizioni di valutazione.

Le applicazioni previste non si limitano allo sviluppo software. Moonshot segnala miglioramenti nella modellazione parametrica attraverso strumenti come Blender e nei flussi di lavoro CAD, oltre che nella gestione di attività finanziarie articolate. Il modello viene distribuito tramite Kimi.ai, Kimi Work, Kimi Code e API, consentendo diversi approcci all’integrazione.

Sicurezza informatica e apertura dei pesi: la scelta di Moonshot

La pubblicazione dei pesi richiede particolare attenzione alle possibili applicazioni malevole. Come riferito da Reuters, Moonshot AI ha dichiarato di aver rimosso dati legati alla sicurezza informatica offensiva dal corpus di addestramento e dagli ambienti utilizzati per il reinforcement learning, cercando di limitare le capacità di sfruttamento delle vulnerabilità senza compromettere le normali funzioni di programmazione.

Nei test interni dell’azienda, la versione sottoposta a queste modifiche ha raggiunto un tasso di successo dell’81% nell’individuazione e nello sfruttamento di vulnerabilità in un ambiente controllato, rispetto al 90,5% registrato da una versione non filtrata. Queste misurazioni non sono state verificate indipendentemente e non dimostrano, da sole, quanto il modello sia sicuro nell’impiego quotidiano.

L’apertura dei pesi offre agli sviluppatori maggiore controllo sull’esecuzione e sulla personalizzazione, ma trasferisce anche parte della responsabilità a chi distribuisce il sistema. Le organizzazioni dovranno quindi valutare permessi, isolamento degli ambienti e verifiche sugli output prima di affidare agli agenti operazioni sensibili.

Moonshot ha programmato la pubblicazione dei pesi completi per il 4 novembre 2026. L’evoluzione di Kimi K3.1 Pro mostra così come la competizione nell’AI non riguardi soltanto la qualità delle risposte, ma anche il delicato equilibrio tra accessibilità tecnologica, autonomia operativa e gestione dei rischi.