Arriva la primavera con Mondly: 41 lingue a vita al 96% di sconto

Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua o migliorare le tue abilità linguistiche, ora è il momento perfetto per farlo con l’offerta esclusiva di Mondly. Uno sconto del 95% che ti permetterà di accedere a Mondly Premium a vita per soli 89,99 euro invece di 1999,99 euro.

Perché scegliere Mondly?

Mondly è stata riconosciuta come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple, con oltre 125 milioni di download in tutto il mondo. Questa app innovativa combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata.

Con Mondly Premium, puoi:

Accedere a 41 lingue diverse e impararle dalla tua lingua madre, non solo dall’inglese

e impararle dalla tua lingua madre, non solo dall’inglese Utilizzare strategie di gamification e tecnologie avanzate per un apprendimento rapido e divertente

e tecnologie avanzate per un apprendimento rapido e divertente Collaborare con madrelingua professionisti per migliorare la tua pronuncia e ottenere un accento naturale

Praticare conversazioni reali con un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata

Grazie alla combinazione di una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, Mondly ti permette di imparare una nuova lingua ancora più velocemente. L’apprendimento non sarà più un obbligo, ma un piacere che vorrai sperimentare ogni giorno.

Approfitta subito della promozione primaverile: accedi a tutte le 41 lingue proposte da Mondly senza alcun limite, al prezzo di soli 89,99 euro grazie allo sconto del 96%. Il pagamento è unico, senza abbonamenti né costi extra da sostenere successivamente.