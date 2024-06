Arrivano i RevPoints di Revolut: ecco come ottenerli

I RevPoints di Revolut stanno facendo impazzire tutti. Questo innovativo programma fedeltà ti premia ogni volta che fai shopping con la carta di debito della fintech. In pratica, quando spendi i tuoi soldi guadagni punti, che poi puoi convertire in premi. Quindi, più spendi, più accumuli e più premi ottieni. Sembra un sogno? Aspetta di sentire i dettagli.

Scopri tutti i segreti dei RevPoints di Revolut

Revolut non lascia nulla al caso. Sta dimostrando di avere un occhio di riguardo per i suoi clienti offrendo loro garanzie assicurative esclusive e vantaggi parecchio convenienti. Se sei un viaggiatore, un amante dello shopping, o semplicemente vuoi risparmiare sugli acquisti di tutti i giorni, i punti Revolut sono fatti su misura per te. Ma quali premi puoi ottenere? Il catalogo è tanto vario quanto interessante. Vuoi alcuni esempi? Eccoti accontentato:

Sconti su voli e soggiorni: utilizza i tuoi punti per ottenere sconti incredibili su voli e pacchetti vacanza.

utilizza i tuoi punti per ottenere sconti incredibili su voli e pacchetti vacanza. Esperienze indimenticabili: immortala ricordi partecipando a concerti, eventi sportivi e degustazioni gastronomiche. Insomma, la noia è vietata!

immortala ricordi partecipando a concerti, eventi sportivi e degustazioni gastronomiche. Insomma, la noia è vietata! Prodotti tech e lifestyle: rivoluziona il tuo stile o aggiorna i tuoi gadget con i numerosi articoli di tendenza disponibili.

rivoluziona il tuo stile o aggiorna i tuoi gadget con i numerosi articoli di tendenza disponibili. Donazioni a enti benefici: dona i tuoi punti a organizzazioni benefiche e sostieni cause speciali.

Attivare i RevPoints è una passeggiata. Basta aprire l’app Revolut, andare alla sezione “Lifestyle” e scegliere l’opzione. Adesso sei pronto a guadagnare punti. Il programma ti accoglie con 3000 punti di benvenuto, che puoi usare come preferisci (equivalenti a ben 3mila miglia aeree o fino a 60 euro di sconti in viaggio). Che aspetti? La tua prossima avventura inizia oggi stesso!