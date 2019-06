Sbloccare iPhone: cosa significa se un'azienda privata può farlo con qualunque modello

Correva il mese di febbraio 2016 quando l'attuale CEO di Apple, Tim Cook, lanciò la sfida: "nessun iPhone potrà più essere sbloccato". Se non dal legittimo proprietario, ovviamente (vedere Sbloccare iPhone non sarà più possibile: la sfida di Cook).



Le dichiarazioni di Cook arrivarono dopo il clamore ingeneratosi dopo la notizia dello sblocco di un iPhone appartenuto a un attentatore. A inizio 2018 Cellebrite, azienda israeliana spesso coinvolta in attività di intelligence dalle autorità governative e dalle forze di polizia di mezzo mondo, aveva dichiarato di essere in grado di sbloccare iPhone di qualunque modello: Cellebrite dichiara di essere in grado di sbloccare qualunque iPhone.





In questi giorni i portavoce diNella pagina che illustra il suo Universal Forensic Extraction Device (UFED) Physical Analyzer , Cellebrite osserva che il sistema messo a punto è in grado diLo scorso anno un'altra azienda -- aveva presentato uno strumento in grado di sbloccare gli iPhone basati su iOS 11: Cos'è GrayKey, lo strumento per violare gli iPhone e come Apple ne bloccherà l'utilizzo Dopo che le agenzie governative e i servizi di intelligence USA siglarono un accordo con. In particolare, la Melaindividuò un'ulteriore lacuna legata alla, poi successivamente risolta da Apple: Dopo l'aggiornamento di iOS gli iPhone restano attaccabili usando accessori USB

Proprio Vladimir Katalov, CEO di, ha dichiarato che le soluzioni di Cellebrite utilizzano un approccio basato sulla tecnica delovvero provano in sequenza le varie password di sblocco fino all'individuazione di quella corretta.Katalov ha aggiunto che sia Cellebrite che GrayShift sostengono di avere soluzioni per superareanche se i dettagli tecnici vengono mantenuti segreti.L'unico requisito, secondo Katalov, è che. "" () "" () ovvero prima che il dispositivo sia stato sbloccato almeno una volta.Secondo Katalov. Performance che ovviamente rendono impraticabile l'accesso ai dati da parte di terzi.Katalov osserva che Cellebrite non supporta lo sblocco degli iPhone XR e XS nella sua soluzioneovvero concessa ai clienti finali (come detto essenzialmente agenzie governative e forze di polizia) ma vi fa comunque riferimento nei suoi(gli smartphone sono fisicamente trattenuti dall'azienda ed esaminati nei suoi laboratori).Il numero uno di, azienda che abbiamo spesso citato per i tanti tool specializzati nel recupero delle password e per le molteplici utilità sfruttate nell'analisi forense, sostiene cheNel caso degli iPhone Katalov suggerisce di:- Utilizzare almeno uncomposto da 6 cifre- Possibilmente, rendere la password di sblocco più complessa- Attivare- Accertarsi di sapere come utilizzaresu richiestaRiguardo gli ultimi due punti, suggeriamo di portarvi suall'interno delle impostazioni, scorrere fino a individuare la vocee assicurarsi che il corrispondente "interruttore" sia disattivato, così come in figura.Richiamando la modalità SOS di iOS, tra le varie operazioni effettuate, il dispositivo attiverà istantaneamente laIn definitiva,. Attacchi come quelli descritti in precedenza vengono posti in essere solamente in casi estremi e non sono certo alla portata degli utenti comuni.C'è però un problema di fondo: cosa succedere se la tecnologia sviluppata da aziende come Cellebrite venisse in qualche modo trafugata? Cosa succederebbe se cadesse nelle mani sbagliate? Nel corso del tempo si sono succeduti diversi casi di codice trafugato da aziende che offrivano servizi di consulenza alle autorità e all'intelligence dei vari Paesi.