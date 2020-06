WhatsApp: alcuni numeri degli utenti sono apparsi su Google. È davvero un problema?

Un ricercatore indipendente, Athul Jayaram, si è accorto che sul motore di ricerca di Google compaiono i riferimenti a migliaia di numeri telefonici di utenti WhatsApp residenti in tutto il mondo: provate a digitare su Google site:wa.me . Si tratta di contatti telefonici effettivamente esistenti che, secondo Jayaram, potrebbero essere utilizzati per i fini più disparati, in primis per inviare messaggi di spam e avviare eventualmente campagne phishing.



Si tratta di un problema grave che interessa una vasta schiera di utenti di WhatsApp? In realtà no perché in generale si tratta di contatti che hanno già pubblicato il loro numero telefono su una o più pagine web.



WhatsApp consente infatti di generare un URL click-to-chat che permette agli utenti dell'app di messaggistica di avviare immediatamente una conversazione anche se il numero in questione non è presente nella rubrica.

Questa pagina di supporto contiene tutte le informazioni: ad esempio, inserendo l'URL https://wa.me/39XXXXXX?text=Sono%20interessato%20alla%20macchina%20in%20vendita in una tag anchor HTML, previo inserimento del proprio numero di telefono mobile, si potranno ricevere istantaneamente messaggi dagli utenti che visitano una o più pagine web.

Digitandonella casella di ricerca di Google, innanzi tutto si scopre che sono meno di 800 i numeri telefonici con prefisso italiano che sono stati indicizzati dal motore di ricerca.Ed è vero che cercando i numeri di telefono restituiti da Google spesso si ottiene il nome dell'intestatario ma nella maggior parte dei casi si tratta di aziende, strutture ricettive o contatti legati a specifici eventi o manifestazioni.? Semplicemente, almeno allo stato attuale, bisognerebbe astenersi dal pubblicare URLnelle pagine web insieme con i propri numeri telefonici. Se proprio fosse necessario farlo si può qualificare il link indicandoSebbene Facebook abbia risposto a Jayaram che quanto segnalato non è considerabile come un vero e proprio problema, in questo caso WhatsApp ha commesso una "leggerezza". Ad oggi per il dominionon è utilizzato alcun filequindi WhatsApp di fatto autorizza tutti i motori di ricerca, Google compreso, a indicizzare i contenuti riferiti a tale nome a dominio. Basterebbe l'utilizzo da parte di WhatsApp di un fileper rimuovere alla radice il problema legato all'indicizzazione delle numerazioni telefoniche.Va comunque sottolineato che gli URLnon possono essere usati dagliper accertarsi dell'effettiva esistenza di qualunque numero telefonico. Digitando ad esempionella barra degli indirizzi, WhatsApp risponde con il messaggio "": in realtà 1010 è un numero palesemente inesistente.Suggeriamo anche la lettura dell'articolo Cercare con Google, trucchi e segreti