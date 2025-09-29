Aruba Drive: il cloud illimitato per lavoro e vita digitale con strumenti smart

Aruba Drive offre spazio illimitato, sicurezza italiana e strumenti integrati per archiviare, modificare e condividere file da qualsiasi dispositivo.
Roberta Bonori
Pubblicato il 29 set 2025
Stanco di salvare file su mille dispositivi diversi o di perdere documenti importanti? Con Aruba Drive puoi portare tutto il tuo mondo online e averlo sempre a portata di mano, ovunque tu sia. Che tu voglia archiviare foto, video, documenti o progetti di lavoro, Aruba Drive offre spazio illimitato e strumenti intelligenti per gestire ogni tipo di file in modo sicuro e organizzato.

Un cloud pensato per ogni esigenza

Aruba Drive non è solo uno spazio dove conservare i file: è una piattaforma sincronizzata tra computer, smartphone e tablet, perfetta sia per uso personale che per piccoli team di lavoro. Una volta creato l’account e caricati i file, puoi:

  • Visualizzare e modificare documenti online

  • Lavorare su fogli di calcolo e testi

  • Creare presentazioni

  • Ritoccare foto o editare video
    Tutto direttamente dalla piattaforma, senza complicazioni, e condividere il lavoro con colleghi o amici in tempo reale.

Tutti i dati caricati su Aruba Drive vengono conservati su territorio italiano, all’interno di data center di proprietà di Aruba. Questo garantisce sicurezza, protezione e affidabilità, così puoi archiviare ogni file senza preoccupazioni. Aruba Drive si adatta alle esigenze di ciascuno con tre diverse versioni:

  • Aruba Drive Easy
    Ideale per uso personale: 1 utenza, spazio illimitato, priority traffic fino a 8 GB al giorno, sincronizzazione con app desktop e mobile.

  • Aruba Drive Advanced
    Perfetta per professionisti: 1 utenza, spazio illimitato, priority traffic fino a 10 GB al giorno, strumenti integrati e sincronizzazione su tutti i dispositivi.

  • Aruba Drive Professional
    Pensata per team e piccoli gruppi di lavoro: fino a 30 utenze, spazio illimitato, priority traffic fino a 20 GB al giorno, strumenti professionali inclusi e sincronizzazione completa.

Grazie agli strumenti integrati, Aruba Drive ti permette di digitalizzare e organizzare tutto ciò che vuoi, migliorare la produttività del team e restare sempre connesso con i tuoi collaboratori. Con Aruba Drive, il tuo spazio digitale diventa illimitato, sicuro e sempre accessibile, per vivere un’autunno produttivo e senza stress, sia a casa che al lavoro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

