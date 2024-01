Aruba, a tutta velocità con le migliori offerte fibra

Aruba non ha bisogno di presentazioni. Infatti, è uno dei principali provider di servizi Internet in Italia, e la sua offerta fibra è una delle più competitive sul mercato. Con Aruba Fibra, puoi navigare alla massima velocità, senza limiti di traffico e con una serie di vantaggi esclusivi. In questo momento i pacchetti a disposizione sono due, entrambi molto convenienti: Fibra Aruba Promo e Fibra Aruba All-in Promo, rispettivamente a 17,69 Euro e 19,89 Euro al mese

Queste, nel dettaglio, le due offerte Aruba:

Fibra Aruba Promo : offre una velocità in download fino a 1 Gbps e in upload fino a 300 Mbps a un prezzo di 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 26,47 euro al mese.

: offre una velocità in download fino a 1 Gbps e in upload fino a 300 Mbps a un prezzo di 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 26,47 euro al mese. Fibra Aruba All-in Promo: velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps al costo di 19,89 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 29,90 euro al mese.

I 4 vantaggi di Aruba Fibra

Velocità di connessione elevata: Aruba offre una vera fibra FTTH con velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps. Con queste velocità, puoi guardare video in streaming in 4K, giocare online senza lag e scaricare file in pochi secondi. Navigazione illimitata: puoi navigare senza limiti di traffico. Guarda i tuoi programmi preferiti su Netflix, Amazon Prime Video o Disney+, scarica i tuoi giochi preferiti da Steam o Epic Games Store e lavora contemporaneamente a più file senza preoccuparti di consumare tutto il traffico. Indirizzo IPv6 statico: Aruba offre un indirizzo IPv6 statico gratuito con tutte le sue offerte fibra. Questo ti permette di configurare il tuo router e i tuoi dispositivi in modo personalizzato, e di accedere a servizi e contenuti che richiedono un indirizzo IPv6 statico. Assistenza clienti 24/7: assistenza clienti 24/7 disponibile via telefono, chat e email. In caso di problemi, puoi contattare l’assistenza e ricevere aiuto in tempi rapidi.

Entrambi le offerte includono navigazione illimitata, indirizzo IPv6 statico, assistenza clienti 24/7. Passa subito ad Arub Fibra le offerte scadono il 22 aprile per il pacchetto Promo e il 29 aprile per il pacchetto All In Promo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.