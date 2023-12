Aruba Fibra: connessione ad altissima velocità fino a 2,5 Gbps su misura per te

L’offerta di servizi Fibra di Aruba è eccezionale per quanto riguarda la soddisfazione della domanda dei consumatori per una connessione Internet veloce, affidabile e conveniente.

La promozione attuale prevede due piani: un piano base con un costo iniziale di 17,69 € al mese per i primi sei mesi (anziché 26,47 €) e un piano all-inclusive a 19,89 € al mese per sei mesi (ridotto da 29,90 €).

Entrambi i piani non richiedono costi di attivazione e possono essere personalizzati per includere servizi aggiuntivi come router Wi-Fi, chiamate nazionali illimitate, indirizzo IPv4 statico e maggiore velocità di download/upload.

I clienti possono inoltre annullare l’abbonamento per soli 20 € e ricevere un rimborso entro il primo mese. Inoltre, l’assistenza clienti è disponibile 24 ore al giorno.

Inoltre, Stop&Go consente ai clienti di mettere in pausa il servizio Fibra per 30 giorni consecutivi all’anno, ottenendo uno sconto di un mese sul canone.

Perché Aruba Fibra conviene?

Aruba Fibra è in grado di fornire un’impressionante velocità in download di 2,5 Gbps e una velocità in upload di 1 Gbps attraverso l’utilizzo della tecnologia FTTH, ovvero “Fiber To The Home”.

Questo servizio non è disponibile solo nelle grandi città ma anche nei comuni più piccoli, compresi quelli nelle zone più remote.

Prima di sottoscrivere il servizio, Aruba ti permette di verificare se è disponibile nella tua zona visitando il loro sito.

Inoltre, Aruba sottolinea il proprio impegno verso l’ecosostenibilità utilizzando fonti di energia rinnovabile e implementando metodi di cablaggio a basso impatto per la propria rete in fibra ottica.

Ciò riduce al minimo il loro impatto ambientale e promuove un uso responsabile delle risorse digitali.

Aruba si impegna a soddisfare le esigenze di utenti diversi attraverso una combinazione di alta velocità, servizio personalizzato, assistenza clienti e sostenibilità. Per maggiori informazioni sulla gamma completa dei servizi di Aruba Fibra, clicca qui sotto.

