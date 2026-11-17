Per poter contare su servizi cloud avanzati e in linea con le necessità della propria attività è possibile puntare su Aruba Cloud. L’azienda, da anni punto di riferimento del settore, mette a disposizione dei suoi clienti una gamma ricca di soluzioni, attivabili direttamente online.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Aruba Cloud. Navigando tra le varie sezioni sarà possibile individuare il servizio giusto e verificarne le condizioni di accesso. In alternativa, Aruba mette a disposizione della clientela la possibilità di sfruttare il supporto di un consulente.

Per i nuovi clienti ci sono fino a 250 euro di credito per provare i servizi di Aruba Cloud. Per tutti i dettagli basta visitare la pagina di seguito.

Il momento giusto per puntare su Aruba Cloud

La gamma di servizi proposta da Aruba Cloud include soluzioni di vario tipo con:

server dedicati;

componenti network;

GPU on demand;

server per progetti di Private AI.

In aggiunta, è possibile puntare su Aruba anche per:

cloud server;

cluster Kubernetes;

database relazionali;

servizi di data protection e monitoraggio.

Da valutare anche le soluzioni di storage e backup che possono fare la differenza per professionisti e piccole e medie aziende italiane.

Tra i motivi per cui conviene oggi scegliere Aruba troviamo:

la garanzia di sovranità dei dati , che resteranno in data center italiani

, che resteranno in data center italiani l’accesso al cloud ibrido , con combinazione di cloud pubblico e privato per ottenere prestazioni e flessibilità

, con combinazione di cloud pubblico e privato per ottenere prestazioni e flessibilità condizioni tariffarie chiare e senza sorprese , per poter pianificare al meglio lo svolgimento della propria attività

, per poter pianificare al meglio lo svolgimento della propria attività la possibilità di sfruttare soluzioni di interoperabilità e con zero lock-in, per un cloud aperto e con standard open source

Per accedere alle offerte di Aruba, scegliendo i servizi desiderati e verificarne le condizioni, basta seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura di sottoscrizione online. La possibilità di entrare in contatto con un consulente qualificato permetterà anche a chi ha esigenze più specifiche di trovare la soluzione giusta.

Credit immagini: Aruba