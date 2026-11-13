Cloud a vita fino a 5 TB con Internxt: -85% con le offerte del Black Friday

Con Internxt è possibile accedere a diverse soluzioni per il cloud a vita senza abbonamento: ecco la promo Black Friday 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 13 nov 2026
Cloud a vita fino a 5 TB con Internxt: -85% con le offerte del Black Friday
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Le offerte del Black Friday di Internxt sono l’occasione giusta per sfruttare il cloud a vita e acquistare uno spazio cloud, a cui accedere senza abbonamenti e senza costi ricorrenti.

Grazie alle offerte in corso è possibile ottenere fino a 5 TB beneficiando di uno sconto dell’85% e con anche una prova gratuita di 30 giorni.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Internxt, premendo sul box qui sotto. Gli sconti sono validi solo per un breve periodo.

Accedi qui all’offerta di Internxt

Cloud a vita con Internxt, ecco le offerte del Black Friday

Per i nuovi  utenti che intendono puntare sulle soluzioni di cloud storage a vita senza abbonamento, Internxt, da anni punto di riferimento del settore, mette a disposizione diverse offerte.

Al momento, infatti, è possibile scegliere tra tre piani, beneficiando di uno sconto fino all’85%:

  • Essential: 1 TB con un prezzo di 285 euro
  • Premium: 2 TB con un prezzo di 435 euro
  • Ultimate: 5 TB con un prezzo di 585 euro

Tutti i piani sono disponibili con prova gratuita di 30 giorni e includono strumenti di sicurezza di vario tipo, con la crittografia post-quantistica e a conoscenza zero, oltre che con il sistema di autenticazione a due fattori, la VPN crittografata, il sistema antivirus e la possibilità di sfruttare la protezione delle password. La promozione valida per il periodo del Black Friday rappresenta un’opportunità da cogliere al volo per poter accedere a un sistema di cloud storage a vita con tanto spazio di archiviazione e una spesa iniziale ridotta.

Il cloud a vita, ricordiamo, garantisce un risparmio enorme nel lungo periodo con la possibilità di accedere a tanto spazio di archiviazione in cloud solo con una spesa iniziale e senza dover fare i conti con un abbonamento ricorrente. Internxt è, da tempo, un punto di riferimento assoluto nel settore.

Accedi qui all’offerta di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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