Assassinio a Venezia è disponibile in streaming: ecco come dove guardarlo

Assassinio a Venezia, thriller tratto dal romanzo di Agatha Christie “Poirot e la strage degli innocenti”, è finalmente disponibile in streaming. Il film di Kenneth Branagh, che oltre a essere registra interpreta anche Hercule Poirot, è ora disponibile nel catalogo di Disney+.

Per guardare Assassinio a Venezia, quindi, è sufficiente avere attivato un abbonamento alla piattaforma di streaming di Disney+. Chi ha già un abbonamento può iniziare subito la visione, tramite il link qui di sotto.

Per chi, invece, non ha ancora un abbonamento a Disney+, sempre tramite il link qui di sotto, è possibile subito attivarne uno, scegliendo tra le varie proposte di abbonamento, a partire da 5,99 euro al mese, con la possibilità anche di puntare sul piano annuale per ottenere due mesi gratis.

Quanto costa Disney+

Per accedere a Disney+ è possibile scegliere tra tre diversi piani che consentono l’accesso a tutto il catalogo della piattaforma:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese con contenuti in Full HD e riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente

al costo di 5,99 euro al mese con contenuti in Full HD e riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente Standard al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno con contenuti in Full HD e riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente

al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno con contenuti in Full HD e riproduzione su 2 dispositivi contemporaneamente Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro all’anno con contenuti in 4K HDR e riproduzione su 4 dispositivi contemporaneamente

Tutti gli abbonamenti di Disney+ sono disponibili senza vincoli, con possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, senza costi di alcun tipo.

Assassinio a Venezia: informazioni e trailer

Il film è il terzo adattamento dei romanzi di Agatha Christie realizzato da Kenneth Branagh dopo Assassino sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche la scorsa estate, raccogliendo consenti positivi. Nel cast c’è anche Riccardo Scamarcio.

Ecco il trailer del film:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.