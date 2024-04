Film, show e serie TV in streaming in un'unica offerta, ecco la promo di NOW

NOW è, sempre di più, una piattaforma di riferimento per lo streaming. Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di accedere al bundle con il Pass Cinema e il Pass Entertainment beneficiando di un prezzo fortemente scontato. In questo modo è possibile accedere al tutti gli show, le serie TV e i film che fanno parte della programmazione Sky.

Il bundle è in offerta a partire da 9,99 euro al mese ed è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale di NOW. C’è anche la possibilità di aggiungere l’opzione Premium, che elimina la pubblicità dai contenuti on demand e consente 2 visioni in contemporanea. Il bundle con l’aggiunta di quest’opzione parte da 11,99 euro al mese.

Film, show e serie TV con NOW: ecco l’offerta

Per chi sceglie NOW è possibile puntare su:

Pass Cinema + Pass Entertainment : il costo è di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza vincoli

: il costo è di oppure Pass Cinema + Pass Entertainment + opzione Premium: il costo è di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza vincoli

Da notare che l’accesso alla piattaforma avviene in streaming, sfruttando le varie app del servizio, disponibile su tutti i principali sistemi operativi. Per i nuovi utenti che attivano una delle offerte NOW, inoltre, non ci sono tempi di attesa. Una volta attivato il Pass desiderato (o i Pass), infatti, è possibile iniziare subito la visione dei contenuti desiderati.

Tutte le proposte di NOW sono disponibili tramite il link qui di sotto. È anche possibile accedere al Pass Sport, a partire da 9,99 euro al mese, in modo da poter accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky. C’è anche la possibilità di attivare il solo Pass Entertainment, con un costo a partire da 6,99 euro al mese.

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.