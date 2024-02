Assicurazione auto a rate: con Prima è semplice, senza finanziamento

Prima Assicurazioni è una delle compagnie di riferimento del mercato assicurativo italiano. Tra le promozioni messe a disposizione dei clienti c’è anche la possibilità di pagare l’assicurazione auto a rate, anche senza finanziamento. Si tratta di un’opzione che può essere attivata in fase di sottoscrizione della polizza, dopo aver calcolato un preventivo gratuito tramite il sito di Prima Assicurazioni. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.

Assicurazione a rate con Prima: ecco come funziona

Pagare l’assicurazione auto a rate con Prima è davvero semplice. Non bisogna attivare un finanziamento, infatti, per poter dilazionare la spesa per la polizza auto. In modo molto più semplice, infatti, è sufficiente, al momento dell’attivazione della polizza (dopo aver calcolato il preventivo inserendo la targa dell’auto e pochi altri dati, selezionare l’opzione per il pagamento rateale.

Il sistema di rateizzazione della polizza prevede l’addebito di 12 rate mensili. Il pagamento avviene con carta di credito oppure con il proprio account PayPal, in modo automatizzato e senza costi aggiuntivi. Si tratta, quindi, di un’opzione da tenere sempre in considerazione per poter pagare l’assicurazione un po’ alla volta invece che in un’unica soluzione.

Da notare, inoltre, che la polizza auto con Prima Assicurazioni presenta altre caratteristiche da considerare:

è possibile aggiungere garanzie accessorie alla RC Auto

alla RC Auto è possibile scegliere tra tre formule di guida (Libera, Esperta ed Esclusiva)

(Libera, Esperta ed Esclusiva) in qualsiasi momento è possibile esercitare la clausola di sospensione della polizza, senza costi

Per valutare la convenienza delle proposte di Prima Assicurazioni è sufficiente calcolare un preventivo gratuito tramite il sito ufficiale. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link riportato qui di sotto. Basta inserire una targa per poter ottenere una stima precisa del premio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.