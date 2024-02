Assicurazione auto con pagamento mensile: ecco come averla con Prima

Per attivare un’assicurazione con pagamento mensile non necessario ricorrere a trucchi o accorgimenti particolari. Scegliendo Prima Assicurazioni, infatti, in fase di attivazione della polizza è possibile scegliere se pagare il premio in un’unica soluzione oppure se pagarlo in 12 rate mensili, senza finanziamento e con addebito delle rate su carta di credito oppure anche sul proprio conto PayPal.

Per calcolare un preventivo gratuito con Prima Assicurazioni basta accedere al sito ufficiale qui di sotto e inserire la targa del veicolo da assicurare. In pochi secondi, il sistema andrà a proporre un preventivo “su misura” che potrà essere personalizzato con l’aggiunta di garanzie accessorie e/o dell’opzione per il pagamento a rate. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Assicurazione a rate: il pagamento mensile è possibile con Prima

Il meccanismo per pagare l’assicurazione a rate con Prima Assicurazioni è semplicissimo. Il costo totale della polizza, calcolato in base ai dati dell’utente, viene diviso in 12 rate mensili, con addebito automatico ogni mese.

In questo modo è possibile attivare l’assicurazione auto (o moto) senza dover pagare tutto subito ma andando a dilazionare la spesa. Non si tratta di un finanziamento: le rate mensili della polizza vengono pagate con carta di credito oppure con PayPal, senza interessi.

Per verificare le condizioni per l’attivazione di un’assicurazione a rate con pagamento mensile è sufficiente accedere al sito di Prima Assicurazioni, inserire la targa e andare così ad ottenere un preventivo completo e su misura.

L’attivazione potrà poi avvenire direttamente online. In fase di sottoscrizione del contratto, inoltre, sarà possibile scegliere se andare ad attivare l’assicurazione con pagamento unico oppure con pagamento in 12 rate mensili. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale della compagnia, linkato qui di sotto.

