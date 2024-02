Assicurazione auto da pagare a rate: ecco la soluzione giusta

Prima Assicurazioni è una delle compagnie assicurative più interessanti e convenienti sul mercato per chi è alla ricerca di una nuova assicurazione auto. Oltre alla possibilità di ridurre l’importo complessivo del premio (le proposte di Prima partono da 131 euro all’anno con possibilità di personalizzazione grazie all’aggiunta di garanzie extra), la compagnia mette a disposizione dei suoi utenti anche la possibilità di pagare l’assicurazione in 12 rate e senza finanziamento.

Quest’opzione può essere attivata, in modo semplice, in fase di sottoscrizione della polizza. Basta calcolare un preventivo gratuito e senza impegno tramite il sito di Prima Assicurazioni (è sufficiente inserire la targa dell’auto per velocizzare la procedura) e poi selezionare l’opzione per il pagamento in 12 rate, in modo da poter dilazionare il pagamento della polizza.

Assicurazione auto a rate con Prima: ecco come funziona

Per attivare un’assicurazione auto da pagare a rate è, quindi, possibile affidarsi a Prima Assicurazioni. La compagnia consente la scelta del pagamento rateale, senza finanziamento, in alternativa al pagamento in un’unica soluzione.

Con Prima, le rate mensili vengono pagate con carta di credito oppure tramite il proprio account PayPal, in modo automatizzato. Si tratta di un buon modo per evitare di dover pagare il premio in un’unica soluzione. In questo modo, è possibile anche aggiungere garanzie extra con il bonus rappresentato dal pagamento rateale che consente di dilazionare la spesa.

Per verificare il costo dell’assicurazione auto con Prima è possibile accedere al sito ufficiale della compagnia, tramite il link qui di sotto. Inserendo la targa dell’auto è possibile ottenere rapidamente un preventivo gratuito e senza impegno.

In fase di attivazione, è poi possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in 12 rate mensili, senza finanziamento. Per tutti i dettagli basta accedere al link qui di sotto.

