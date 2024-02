Assicurazione auto online: come scegliere la migliore senza compromessi sulla qualità

Scegliere una nuova polizza auto online consente di ridurre la spesa, completando l’attivazione della copertura RC Auto obbligatoria per poter circolare. Affidarsi ai canali digitali per la scelta e l’attivazione della polizza non deve comportare compromessi sulla qualità delle coperture.

Per questo motivo, la scelta giusta è rappresentata dalla possibilità di affidarsi a una compagnia leader del mercato che, tramite i canali digitali, propone condizioni più vantaggiose ma con la stessa qualità del servizio proposto.

L’opzione giusta su cui puntare, in questo momento, è Allianz. La compagnia mette a disposizione un’assicurazione auto completa e personalizzabile, grazie a diverse garanzie aggiuntive. Per valutare la convenienza delle proposte della compagnia è sufficiente visitare il sito di Allianz, tramite il link qui di sotto, e calcolare un preventivo gratuito e senza impegno.

Come attivare l’assicurazione auto con Allianz per risparmiare senza compromessi

Per attivare l’assicurazione auto con Allianz è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile direttamente dal sito della compagnia. Per calcolare un preventivo gratuito e senza impegno è sufficiente inserire:

la targa del veicolo

la data di nascita del proprietario del veicolo

un indirizzo e-mail

Premendo su Fai un preventivo, in pochi secondi, sarà possibile verificare i costi della polizza auto proposta da Allianz. Chi non ha la targa, invece, può calcolare il preventivo ugualmente ma dovrà inserire qualche dato in più (basta premere Non ricordi la targa o non ce l’hai? per avviare la procedura).

Da notare poi che la polizza potrà essere personalizzata con l’aggiunta delle garanzie accessorie desiderate e, successivamente, potrà essere attivata direttamente online, anche completando l’acquisto con PayPal, impostando il pagamento in 3 rate.

Per i dettagli completi è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto, da cui è possibile avviare il calcolo del preventivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.