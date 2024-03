Assicurazione auto rateizzata e sospendibile: ora basta scegliere Prima

Prima Assicurazioni è la compagnia che sta diventando, sempre di più, un punto di riferimento del mercato italiano, garantendo soluzioni accessibili e convenienti a tutti gli automobilisti e motociclisti alla ricerca di una polizza completa. Con Prima è possibile rateizzare il premio della polizza, in modo da pagarlo in 12 mesi invece che in un’unica soluzione, ed anche attivare la clausola di sospensione, in caso di necessità.

Per verificare quanto conviene Prima Assicurazioni basta calcolare un preventivo tramite il sito ufficiale. Inserendo la targa del veicolo da assicurare, inoltre, questa procedura è quasi istantanea. Basteranno pochi secondi per individuare subito l’opzione giusta e attivare la polizza. Tutti i dettagli sono disponibili premendo sul box qui di sotto.

Perché scegliere Prima per l’assicurazione auto conviene

Con Prima Assicurazioni è possibile accedere a una polizza davvero completa e conveniente. La possibilità di pagare in 12 rate mensili, invece che in un’unica soluzione, rappresenta, senza dubbio, uno dei punti di forza dell’offerta della compagnia. Il meccanismo è molto semplice: il premio viene dilazionato con una rata che viene pagata subito e le altre che vengono pagate a cadenza mensile, con addebito su carta di credito oppure su PayPal.

C’è poi la possibilità di sospendere la polizza, durante i periodi di inutilizzo del veicolo. Da notare, inoltre, che è possibile aggiungere garanzie accessorie, andando ad aumentare le tutele incluse. Tutto è gestibile tramite il sito di Prima Assicurazioni, dopo aver calcolato un preventivo. Basta inserire il numero di targa per completare la procedura in pochi secondi. I dettagli completi sono accessibili tramite il sito qui di sotto.

Il preventivo calcolato sul sito di Prima Assicurazioni è completamente senza impegno e non comporta alcuna spesa. L’utente ha tutto il tempo di valutare le caratteristiche della proposta di Prima e, eventualmente, procedere con l’attivazione.