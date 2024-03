Assicurazione per il dentista: come proteggere tutta la famiglia con UniSalute

Attivare un’assicurazione per coprire le spese per il dentista è, senza dubbio, un’ottima scelta e può garantire un risparmio notevole. Le spese odontoiatriche possono essere significative, anche solo limitandosi ai necessari interventi di routine e prevenzione che consentono di evitare problemi importanti ai propri denti. Una polizza per il dentista è ancora più utile quando garantisce una copertura completa per tutta la famiglia.

A soddisfare appieno le esigenze degli utenti e, in particolare, delle famiglie alla ricerca di un modo per tutelarsi contro le spese per il dentista ci pensa UniSalute. Scegliendo la polizza UniSalute Dentista, infatti, è possibile ottenere una copertura assicurativa per tutta la famiglia (compresi figli minori, a partire da 4 anni). La polizza copre le spese per interventi chirurgici odontoiatrici fino a 1.500 euro e consente l’accesso a tariffe scontate per altre prestazioni.

Per verificare le condizioni e i costi della polizza, in base alla composizione del proprio nucleo familiare, è possibile consultare il sito ufficiale di UniSalute tramite il link riportato qui di sotto.

Come funziona l’assicurazione per le spese del dentista di UniSalute

Il meccanismo di UniSalute Dentista è semplice. La polizza garantisce:

un checkup annuale per controllare la salute dei propri denti

per controllare la salute dei propri denti f ino a 1.500 euro di copertura per le spese per interventi chirurgici odontoiatrici e fino a 2.000 euro in caso di incidente stradale

per le spese per interventi chirurgici odontoiatrici e fino a 2.000 euro in caso di incidente stradale tariffe agevolate per le prestazioni desiderate presso gli odontoiatri convenzionati

Come detto in precedenza, UniSalute Dentista copre tutta la famiglia, compresi i bambini a partire da 4 anni di età. Tramite il sito ufficiale è possibile calcolare un preventivo gratuito, indicando la composizione del proprio nucleo familiare. Bastano pochi secondi per verificare costi e condizioni della polizza che potrà poi essere attivata direttamente online, in pochi passaggi.