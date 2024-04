Atalanta-Fiorentina: come vederla in diretta streaming dall'estero

Si gioca questa sera il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Si riparte dall’1-0 per i viola all’andata che puntano così la seconda finale consecutiva dove troveranno la Juventus di Allegri. I bergamaschi puntano però alla rimonta pronti a riconquistare una finale che manca dai tempi della pandemia.

La partita verrà trasmessa in TV su Canale 5 oppure in diretta streaming su Mediaset Infinity. Se ti trovi all’estero, però, potresti incontrare difficoltà ad accedere alla piattaforma per via dei blocchi territoriali: ecco come puoi aggirare l’ostacolo con una VPN come NordVPN.

Come vedere Atalanta-Fiorentina in streaming dall’estero

Il procedimento per abilitare la visione della partita in streaming anche dall’estero è molto semplice e ti basta seguire questi passaggi:

Scegli un abbonamento NordVPN sfruttando una delle offerte disponibili: puoi avere fino al 68% di sconto e 3 mesi extra gratis Scarica NordVPN sul dispositivo che intendi usare per la visione Apri NordVPN e inserisci le credenziali ricevute in fase di registrazione Seleziona un server italiano Apri Mediaset Infinity e comincia la visione della partita come se ti trovassi in Italia

Ti ricordiamo che usando NordVPN puoi avere altri numerosi vantaggi: ad esempio una connessione privata e protetta ovunque ti trovi, le migliori velocità possibili per il download e lo streaming, una protezione automatica dai malware, sia per quanto riguarda i download che i siti infetti e molto altro ancora.

Non ti rimane che scegliere il piano che vuoi attivare: in ogni caso, avrai sempre fino a 30 giorni per chiedere il rimborso.