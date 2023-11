Atalanta-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Sfida molto interessante tra Atalanta e Inter alle 18 di oggi per l’undicesima giornata di Serie A.

Gli ospiti vogliono proseguire la loro corsa al primo posto in classifica, ma per farlo devono superare una formazione sempre ostica come quella di Gasperini, in cerca dei 3 punti per continuare a mantenere la zona Champions.

La partita sarà in diretta streaming in esclusiva su DAZN dalle 18.

Atalanta-Inter in streaming: le probabili formazioni

La difesa dell’Atalanta sarà composta da Toloi, Djimsiti e Kolasinac, davanti al portiere Musso. A centrocampo, ci sarà la coppia De Roon-Ederson, con Zappacosta pronto a tornare in campo dopo un breve periodo di influenza. Sulla corsia opposta, troveremo Ruggeri.

In attacco, Gasperini ha diverse opzioni tra cui scegliere. Scamacca, in buona forma, dovrebbe partire dal primo minuto, affiancato da Koopmeiners e Lookman. Tuttavia, c’è anche il fattore sorpresa De Ketelaere, che potrebbe conquistare un posto da titolare.

Rispetto all’undici schierato contro la Roma, per l’Inter ci potrebbe essere una novità in difesa, con De Vrij che potrebbe prendere il posto di Bastoni. Per il resto, la formazione dovrebbe rimanere invariata con Arnautovic e Cuadrado ancora fermi ai box, ma l’austriaco che punta alla convocazione per la partita contro il Salisburgo in Champions League.

Simone Inzaghi dovrà gestire attentamente le risorse a sua disposizione. La formazione prevede Thuram e Lautaro in attacco, con Dumfries a destra e Dimarco a sinistra.

La partita avrà inizio alle ore 18. Potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

