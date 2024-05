Atalanta-Juventus: come vedere la finale di Coppa Italia in streaming dall'estero

In una rivincita della finale del 2021, Atalanta e Juventus si giocano uno dei trofei stagionali. Gli orobici, arrivati anche in finale di Europa League, puntano finalmente al successo dopo le due finali perse negli ultimi anni. Per i bianconeri è l’unica occasione di raddrizzare una stagione storta e al di sotto delle aspettative, ma che ha comunque regalato il ritorno in Champions League.

La finale si giocherà domani 15 maggio 2024 alle ore 21. Potrai vederla in diretta streaming su Mediaset Infinity, ma se ti trovi all’estero avrai bisogno di una VPN come NordVPN per accedervi. Ti spieghiamo come fare.

Come guardare Atalanta-Juventus in streaming dall’estero

La visione di Atalanta-Juventus dalla piattaforma streaming Mediaset Infinity è infatti attiva soltanto in Italia. Se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare alla trasmissione e al commento della nostra lingua ti servirà usare NordVPN in questo modo:

Scarica NordVPN sul dispositivo che intendi usare per la visione Apri NordVPN e inserisci le credenziali ricevute in fase di registrazione Nella pagina dei server, seleziona un server italiano, dovresti trovarne almeno un paio A questo punto, puoi aprire Mediaset Infinity e sintonizzarti sulla partita per avviare la visione

Oltre a questo, con NordVPN puoi avere la certezza di una connessione privata, sicura e protetta, specialmente se ti trovi fuori casa e sei solito utilizzare dei WiFi pubblici, come quello di sale d’aspetto, hotel e ristoranti. In più, come hai visto, hai la possibilità di simulare la tua posizione in Italia, così da accedere alle piattaforme streaming che usi nel nostro paese e altri importanti servizi.