Atalanta-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in streaming

La sfida delle 18 della 23esima giornata di Serie A propone quello che ha tutti gli effetti uno spareggio Champions tra Atalanta e Lazio. I bergamaschi occupano attualmente la quarta posizione in classifica, seguiti a due lunghezze di distacco proprio dai biancocelesti che cercano il sorpasso.

Una partita che preannuncia spettacolo e che potrai vedere in diretta streaming qui su DAZN.

Atalanta-Lazio in streaming: le probabili formazioni

In casa Atalanta si guarda alle condizioni di Koopmeiners, che sta recuperando lentamente da un infortunio alla caviglia e che salterà dunque la sfida. Gasperini sta valutando di schierare Miranchuk dal primo minuto, con De Ketelaere alle spalle della punta Scamacca.

A centrocampo, De Roon sarà affiancato da Ederson, mentre Holm e Ruggeri agiranno sulle fasce. In difesa, Scalvini, Djimsiti e Kolasinac completeranno il reparto. Carnesecchi in porta.

Per gli ospiti, Patric assente per infortunio: spazio a Gila, al centro della difesa insieme a Romagnoli. Sui lati ecco Marusic e Lazzarri, con questi in ballottaggio con Pellegrini.

Centrocampo composto da Rovella, Guendouzi e Luis Alberto: assente Cataldi per squalifica. Ritorna Immobile al centro dell’attacco, con il supporto di Felipe Anderson e Isaken.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai guardarla in diretta streaming su DAZN.

