Atalanta-Liverpool: le probabili formazioni e dove vederla in streaming

Alla vigilia dei quarti di finale di Europa League nessuno avrebbe previsto questa situazione. L’Atalanta si presenta al ritorno della sfida contro il Liverpool con un vantaggio clamoroso di 3-0 ottenuto sul campo degli inglesi. Un risultato che profuma già di semifinale, ma una squadra come i reds non può essere sottovalutata ed è ancora tutto aperto per il discorso qualificazione. Serve concentrazione.

La partita si giocherà giovedì 18 aprile alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN con la nuova offerta.

Atalanta-Liverpool in streaming: le probabili formazioni

Due dubbi per Gasperini: Pasalic è in vantaggio su Koopmeiners come trequartista, mentre Miranchuk è favorito su De Ketelaere per affiancare Scamacca in avanti.

La probabile formazione dovrebbe vedere quindi un 3-4-1-2 con Musso, alle spalle di Djimsiti, Hien e Kolasinac. Linea di centrocampo formata da Zappacosta, De Roon, Ederson e Ruggeri. Pasalic, appunto, come possibile trequartista e Scamacca e Miranchuk in attacco.

Poco turnover per il Liverpool, reduce anche da una sconfitta in campionato: 4-3-3 con Allison tra i pali, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Robertson in difesa. A centrocampo terzetto composto da Elliott, Mac Allister e Jones. Infine, il tridente: Salah, Diego Jota e Luis Diaz.

Calcio d’inizio fissato per giovedì 18 aprile alle ore 21 e diretta streaming su DAZN con la nuova offerta di fine anno.