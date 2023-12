Atalanta-Milan: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Atalanta in crisi, Milan che non vuole perdere terreno da Inter e Juventus. La partita delle 18 del sabato della 15esima di Serie A promette emozioni e spettacolo: i padroni di casa provengono da due sconfitte di fila e cercano di rilanciarsi in chiave Champions League.

Per i rossoneri invece, staccati a 7 punti dalla Juventus momentanea capolista, la necessità di trovare la vittoria per continuare a tenersi dentro una lotta scudetto che sembra riservata soltanto ai bianconeri e ai cugini dell’Inter.

Atalanta-Milan in streaming: le probabili formazioni

La Dea dovrà fare i conti con le defezioni di Toloi e Palomino in difesa, mentre Djimsiti è a rischio a causa di un problema muscolare riscontrato a Torino lunedì scorso. La presenza dell’albanese dipenderà dalla sua capacità di recuperare in tempo.

Nel caso in cui Djimsiti riesca a stringere i denti, completerà il terzetto difensivo insieme a Scalvini e De Roon, visto che Kolasinac è limitato da un problema alla caviglia. In porta ci sarà Musso, mentre sulle corsie esterne Gasperini valuta la piena forma di Zappacosta, pronto a contendere il posto a Hateboer e Ruggeri.

A centrocampo, Koopmeiners si affiancherà a Ederson, con Pasalic in posizione avanzata a supporto degli attaccanti Lookman e De Ketelaere, anche se Muriel minaccia la sua posizione di prima punta.

Nel Milan, le assenze di Kjaer e Leao creano un’ulteriore sfida per Mister Pioli. Chukwueze e Pulisic si schiereranno ai lati dell’esperto Giroud in attacco, mentre Loftus-Cheek agirà come trequartista.

A centrocampo, Musah si affiancherà a Reijnders, ma Adli è pronto a mettere in discussione la posizione dello statunitense. In difesa, l’adattato Theo Hernandez affiancherà Tomori, data l’emergenza dovuta alle assenze di Pellegrino, Kalulu e Thiaw. Calabria e Florenzi saranno i terzini, mentre Maignan difenderà la porta.

La sfida si prospetta avvincente con molte variabili tattiche da considerare da entrambe le squadre. Calcio d’inizio alle ore 18 in diretta streaming su DAZN.

