Atalanta-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri riparte da Bergamo ospite di un’Atalanta che cercherà di rovinare il secondo debutto del tecnico sulla panchina dei partenopei.

L’esonero di Garcia prova a dare una scossa ai Campioni d’Italia nel tentativo di salvare una stagione che rischia di complicarsi prima del previsto. Gli orobici però non vogliono fare da spettatori e anzi guadagnare altri punti per sognare il quarto posto.

La partita avrà inizio alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su DAZN.

Atalanta-Napoli in streaming: le probabili formazioni

Nell’Atalanta, ci sono recuperi importanti con Scalvini, Kolasinac, Holm, Ruggeri e De Ketelaere pronti per scendere in campo. Tuttavia, c’è un punto interrogativo su Koopmeiners, che potrebbe essere a rischio a causa della fatica accumulata durante gli impegni con la Nazionale.

A centrocampo, De Roon è squalificato, aprendo la porta a Adopo con Ederson nel mezzo. Sulla trequarti, Pasalic potrebbe essere la scelta per innescare gli attaccanti Lookman e Scamacca. In porta, Musso ha la meglio su Carnesecchi, rientrato solo giovedì a Bergamo.

Per quanto riguarda il Napoli, Meret ha ripreso ad allenarsi regolarmente da mercoledì e potrebbe tornare titolare tra i pali. Anche Osimhen e Zielinski sono rientrati in gruppo e convocati per la trasferta in Lombardia. Il nigeriano, tuttavia, potrebbe partire dalla panchina, con Raspadori favorito su Simeone al centro dell’attacco.

Sugli esterni, potrebbero agire Kvaratskhelia e Politano, mentre a centrocampo si prevede Lobotka e una scelta tra Anguissa e Cajuste. Sulla sinistra della difesa, Olivera è chiamato agli straordinari dopo gli impegni internazionali, mentre al centro Rrahmani affiancherà Natan. Mario Rui e Lindstrom sono indisponibili.

