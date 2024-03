Atalanta-Sporting: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Si parte dal 2-2 dell’andata tra Atalanta e Sporting Lisbona per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Gasperini, reduce dal pareggio di Torino contro la Juventus, vuole proseguire il proprio percorso europeo e confermarsi come una delle favorite per la vittoria finale del torneo.

La partita avrà inizio il 14 marzo alle ore 21. Puoi vederla in diretta streaming su DAZN o con il pass Sport di NOW.

Atalanta-Sporting in streaming: le probabili formazioni

Gasperini si affida al 4-3-1-2 per la sua formazione: Musso tra i pali e una linea difensiva composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

A centrocampo troviamo Holm, De Roon ed Ederson a supportare l’attacco, con Ruggeri che giocherà da trequartista alle spalle di Koopmeiners e Lookman, supportati da Scamacca.

Sporting che dovrebbe presentarsi con il 3-4-3. Israel tra i pali e una difesa a tre composta da St. Juste, Diomandè e Reis.

In mezzo al campo spazio per Esgaio, Hjulmand, Bragança e Nuno Santos. L’attacco sarà formato invece da Edwards, Gyokeres e Gonçalves.

Una partita che promette spettacolo: la diretta streaming è su DAZN o con il pass Sport di NOW il 14 marzo alle ore 21.