Atalanta-Sturm Graz: probabili formazioni e dove vederla in diretta streaming

Vincere oggi per strappare il pass alla prossima fase di Europa League. L’Atalanta attende lo Sturm Graz a Bergamo forte della prima posizione in classifica nel Gruppo D della competizione con la consapevolezza di avere una grande occasione per chiudere già il discorso qualificazione.

La partita avrà inizio alle 21 con diretta streaming su DAZN.

Atalanta-Sturm Graz in streaming: le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna contro l’Inter, l’Atalanta è attualmente quinta in campionato e cercherà sicuramente di riscattarsi in campo europeo. Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con diverse assenze.

In difesa ci saranno problemi, poiché oltre a Palomino, anche Scalvini sarà assente. Toloi prenderà il suo posto (anche se sarà squalificato in campionato) insieme a Djimsiti e Kolasinac. Ruggeri sarà anche lui fuori, e sono previste rotazioni sugli esterni: Zappacosta giocherà a sinistra, mentre Hateboer dovrebbe essere schierato a destra. In avanti, Muriel è in ballottaggio con Scamacca, Lookman sembra essere confermato e Koopmeiners agirà in supporto.

Lo Sturm Graz ha registrato una sconfitta, una vittoria e un pareggio finora in Europa League. Dopo l’inizio complicato con la sconfitta interna contro lo Sporting, la squadra ha raccolto 4 punti grazie alla vittoria contro il Rakow e al pareggio contro l’Atalanta due settimane fa.

Per questa partita, l’allenatore Ilzer dovrebbe schierare la sua squadra con il solito modulo 4-4-2. In difesa, Affengruber e Wuthrich saranno i centrali, Gazibegovic a destra e Dante a sinistra. A centrocampo, ci saranno Stankovic e Horvat con Boving e Prass ai lati. In attacco, Sarkaria e Wlodarczyk dovrebbero essere preferiti alla concorrenza.

