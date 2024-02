Atlas VPN in super offerta: 1,59 euro al mese per 3 anni + 6 mesi extra gratis

In queste ultime ore Atlas VPN è in offerta a soli 1,59 euro al mese per tre anni, per effetto dell’86% di sconto. Si tratta del miglior prezzo di sempre per il servizio di Atlas VPN, a cui si aggiungono anche sei mesi extra gratuiti, con la possibilità di usufruire del rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Funzionalità avanzate per la sicurezza online, utilizzo su un numero illimitato di device e server VPN alla massima velocità: sono questi i principali punti di forza di Atlas VPN, una delle migliori VPN per rapporto qualità-prezzo. Anzi, di fronte alla nuova promozione, ci si trova davanti alla migliore VPN da questo punto di vista.

Atlas VPN: la migliore offerta di sempre è servita

Alla base del successo di Atlas VPN vi è l’eccellente rapporto qualità-prezzo, esaltato dalle innumerevoli funzionalità extra integrate in ciascun piano. Uno dei suoi fiori all’occhiello, ad esempio, è la possibilità per gli utenti di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un unico piano, quando la concorrenza al massimo offre una protezione per 5-6 device.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dai server VPN ottimizzati per le lunghe sessioni di gaming e per un’esperienza streaming goduriosa, di gran lunga superiore rispetto a quella offerta dalle VPN disponibili nella stessa fascia di prezzo.

Come terzo e ultimo elemento distintivo segnaliamo infine la ferrea politica no-log, grazie alla quale gli utenti possono navigare in totale libertà su Internet senza che i propri dati siano monitorati o tracciati da aziende di terze parti e dallo stesso staff della VPN.

Il piano di tre anni di Atlas VPN è in offerta a soli 1,59 euro al mese, con sei mesi extra di servizio in regalo. E se la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni.

