Atletico Madrid-Inter: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Con il ventesimo scudetto che aspetta solo di essere ufficialmente festeggiato, l’Inter si ributta nella massima competizione continentale affrontando in Spagna l’Atletico Madrid di Simeone per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

All’andata finì 1-0 per la squadra di Simone Inzaghi alla quale basterà dunque non perdere per passare il turno: compito comunque ostico per una partita che promette grande spettacolo.

Il match avrà inizio mercoledì 13 marzo alle ore 21 e potrai vederlo in diretta streaming in esclusiva su Prime Video con un abbonamento Amazon Prime.

Atletico Madrid-Inter in streaming: le probabili formazioni

Due dubbi sulla formazione per Inzaghi: con De Vrij favorito su Acerbi in difesa e Dumfries in vantaggio su Darmian sulla fascia destra. Rispetto alla partita contro il Bologna in campionato, si rivedono da titolari Pavard, Dimarco e Lautaro. In porta andrà Sommer con Bastoni a completare il reparto difensivo.

A far coppia con Lautaro ci sarà Thuram, mentre in mezzo al campo spazio anche a Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco.

In casa Atletico, Simeone punta su Oblak in porta e una difesa composta da Witsel, Savic e Hermoso. A centrocampo ci sono Llorente, De Paul, Koke, Saul e Samuel Lino, mentre in attacco troviamo Morata e Correa.

