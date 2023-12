Atletico Madrid-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in streaming

Atletico Madrid e Lazio sono già qualificate per gli ottavi di finale di Champions League, ma si affrontano per l’ultima giornata del Girone E di Champions League per decretare chi passerà alla prossima fase al primo posto. Un requisito fondamentale per avere un vantaggio in chiave sorteggio.

I biancocelesti, staccati di un punto, devono assolutamente trovare il colpaccio in terra madrilena per conquistare la prima posizione.

La partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming con il pass Sport di NOW TV in offerta a soli 5,99 euro.

Atletico Madrid-Lazio in streaming: le probabili formazioni

L’Atletico Madrid, con la sua formazione 5-3-2 vedrà Oblak a guidare la difesa, affiancato da una retroguardia composta da Lino, Hermoso, Giménez, Witsel e Llorente. Il centrocampo sarà gestito da Saúl, Koke e De Paul, mentre in attacco Griezmann e Morata cercheranno di mettere a segno i gol decisivi.

Dall’altra parte, la Lazio si presenta con una formazione 4-3-3, dimostrando l’intenzione di non lasciare nulla al caso. Provedel sarà il portiere dietro a una difesa formata da Lazzari, Casale, Mario Gila e Hysaj. Il centrocampo sarà guidato da Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, mentre in avanti Felipe Anderson, Castellanos e Zaccagni cercheranno di superare la difesa avversaria.

