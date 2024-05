Benevento-Triestina (playoff Serie C): dove vederla in streaming e orario

Benevento e Triestina scendono in campo sabato 18 maggio per il ritorno del primo turno della fase nazionale di playoff di Serie C che ci regaleranno la quarta promossa in Serie B 2024-2025 dopo Juve Stabia, Cesena e Mantova, vincitrici dei rispettivi gironi. La partita si giocherà alle ore 20.30 e potrai vederla in diretta streaming su NOW, abbonandoti al pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese.

Benevento-Triestina: regolamento playoff Serie C e cosa c’è da sapere

La partita si gioca dopo l’andata in terra triestina finita per 1-1. Un risultato che regala al Benevento una grande occasione: in quanto miglior classificata nel suo girone potrà giocare con due risultati su tre a disposizione. In caso di pareggio saranno infatti le streghe a passare al prossimo turno e non sono previsti tempi supplementari.

Per gli ospiti c’è dunque un solo risultato a disposizione: la vittoria. Chiunque vada al prossimo turno dovrà aspettare un sorteggio per scoprire quale squadra incontrerà: nella seconda fase entrano finalmente in gioco infatti anche le seconde classificate, cioè Padova, Torres e Avellino. Anche in quel caso non sono previsti supplementari, ma in caso di parità accederà alla Final Four la squadra “testa di serie”.

Insomma, come ogni anno, i playoff di Serie C sono uno spettacolo imprevedibile ricco di sorprese. Non perderti nemmeno una partita a cominciare dal ritorno tra Benevento e Triestina: abbonati al pass Sport di NOW e guarda tutto in diretta streaming.