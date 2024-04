ATP Madrid, Arnaldi-Medvedev: come vederla in streaming

Dopo il facile successo ai danni di O’Connell, Matteo Arnaldi tornerà sulla terra rossa di Madrid sabato 27 aprile per il secondo turno contro Medvedev, numero 3 del tabellone. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW.

Per vedere l’incontro del secondo turno dell’ATP Madrid tra Arnaldi e Medvedev occorre attivare il pass Sport, in queste ore in offerta a 9,99 euro al mese per 12 mesi invece di 14,99 euro. Questi sono gli ultimi giorni a disposizione per avere il pass Sport a meno di 10 euro al mese, dato che dal 2 maggio entrerà in vigore il nuovo listino prezzi: con la stessa formula che prevede una permanenza minima di 12 mesi, il costo passerà dagli attuali 9,99 euro a 14,99 euro al mese.

Come vedere Arnaldi-Medvedev in streaming (ATP Madrid)

La visione del match Arnaldi-Medvedev del Masters 1000 di Madrid richiede l’attivazione del pass Sport di NOW. Tramite questo pass i fan del tennis possono guardare tutti i tornei ATP e WTA, più Wimbledon in esclusiva, oltre ad avere accesso all’intera programmazione live e on demand dello sport di Sky.

Quello in programma domani sarà il terzo incontro tra i due. Al momento il russo è avanti 2-0, grazie ai successi nei tornei di Canada e Dubai per due set a zero, rispettivamente al terzo e al secondo turno. Anche per questo motivo gli scommettitori vedono un solo risultato per la sfida di domani, sebbene Daniil sia reduce dalla precoce eliminazione agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo.

Al momento ancora non è stato reso noto l’orario d’inizio dell’incontro. Tutto quello che sappiamo è che avrà luogo nella giornata di domani, sabato 27 aprile, probabilmente in uno dei campi principali del torneo. Guarda la sfida tra Arnaldi e Medvedev in streaming su NOW, approfittando degli ultimi giorni del pass Sport a 9,99 euro al mese per 12 mesi.