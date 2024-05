Revolut: prova gratis il Piano Premium per 3 mesi

Con Revolut sei in grado di trasformare il tuo smartphone in una banca digitale. Se sei una persona che vivi in movimento e hai bisogno di servizi finanziari flessibili, Revolut fa al caso tuo. E non è tutto: attualmente c’è una promozione che ti consente di provare a zero spese il piano Premium.

Ecco perché scegliere Revolut

Revolut non è solo un conto bancario: è un centro finanziario che offre tutto ciò di cui hai bisogno, dal budgeting alla gestione delle spese, dagli investimenti in azioni e criptovalute, fino alle assicurazioni integrate. Con l’opzione di conti cointestati e conti per minori, Revolut è adatto a tutti, dai single alle famiglie.

Approfitta ora della promozione limitata di Revolut: iscriviti oggi e ricevi tre mesi gratuiti del piano Premium. Questo piano offre vantaggi esclusivi come limiti di prelievo superiori, assicurazioni di viaggio estese e molto altro. È l’opportunità perfetta per esplorare tutti i vantaggi premium senza costi aggiuntivi.

Con il piano Premium, la tua esperienza Revolut sale di livello. Goditi prelievi fino a 400 euro al mese senza commissioni, la conversione di valute senza costi aggiuntivi e l’accesso a servizi di pagamento esclusivi come NordVPN e Tinder Plus. In più, le assicurazioni di viaggio incluse e l’accesso alle lounge aeroportuali rendono ogni tuo viaggio più confortevole e sicuro. Una volta terminata la prova di tre mesi puoi decidere se continuare a 9,99 € al mese, oppure passare al piano Standard gratuito, senza alcun vincolo. Per iniziare la prova gratuita clicca sul pulsante qui sotto.

Possiamo dire che Revolut è l’opzione ideale per chi viaggia spesso, offrendo una carta multivaluta per gestire facilmente le finanze in diverse valute e un’assicurazione viaggio completa per coprire inconvenienti come ritardi e smarrimenti dei bagagli. Unisciti a Revolut oggi e trasforma il tuo approccio alle finanze personali con la piattaforma sicura e intuitiva, sfruttando tre mesi gratuiti del piano Premium per esplorare nuove possibilità in modo semplice, sicuro e rivoluzionario.