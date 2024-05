Hype: il conto del futuro è già qui

Se non hai mai sentito parlare di Hype ti stai perdendo l’occasione di conoscere un conto corrente davvero unico. Hype ti offre due straordinarie opzioni: il Conto Senza Spese, perfetto per gestire le tue finanze quotidiane senza costi aggiuntivi, e HYPE Premium, ideale per chi cerca servizi più esclusivi.

Hype: due soluzioni adatte per tutti

Perché pagare di più quando puoi avere tutto ciò che ti serve a costo zero? Con il Conto Senza Spese di HYPE, dimenticati delle spese di gestione. Ottieni bonifici e prelievi gratuiti fino a 250 euro al mese, perfetto per chi gestisce le proprie finanze in modo intelligente e consapevole. In più, la capacità di ricarica fino a 15.000 euro all’anno ti offre la libertà di spendere e investire nel modo che preferisci, incluso nel mondo del Bitcoin. E non finisce qui: approfitta del cashback fino al 10% sugli acquisti nei negozi partner, un modo ancora più intelligente di risparmiare!

Se viaggi spesso o desideri semplicemente più dai tuoi servizi bancari, HYPE Premium è la scelta giusta per te. Per meno di 10 euro al mese, questo conto ti apre le porte a un mondo di vantaggi esclusivi. Riceverai un bonus di apertura di 25 euro con il codice “CIAOHYPER” e potrai goderti la libertà di pagamenti e prelievi illimitati globalmente. La tua nuova carta di debito World Elite Mastercard non solo gestisce le tue spese quotidiane ma ti dà accesso a un pacchetto assicurativo completo per viaggi e acquisti e salotti VIP in aeroporti selezionati.

In più, i bonifici istantanei e illimitati senza costi ti permettono di trasferire denaro in tempo reale, ovunque tu sia. Con l’opzione di prestiti fino a 2.000 euro e il cashback su acquisti selezionati, HYPE Premium è ancora più interessante. Clicca sul pulsante qui sotto per maggiori dettagli.

Perché Scegliere HYPE? Sia che tu sia uno studente, un libero professionista, o una famiglia, HYPE si adatta perfettamente alle tue necessità attraverso soluzioni bancarie all’avanguardia e convenienti. Unisciti ai milioni che hanno già scelto HYPE e inizia a vivere una vita finanziaria senza confini. Visita ora il sito e apri il conto.