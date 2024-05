Regala ai tuoi figli la carta prepagata per minorenni Pixpay

Oggi c’è un modo più sicuro e intelligente per dare la paghetta ai tuoi figli: una carta prepagata per minorenni. Una delle migliori disponibili oggi in Italia è Pixpay, per via delle sue tante funzionalità extra sia per i genitori che per i piccoli possessori della carta.

Pixpay è compatibile con Apple Pay e Google Pay, due tra i metodi di pagamento più sicuri sia in negozio che online. Può inoltre essere bloccata con un clic in caso di perdita o furto, offre un codice PIN personalizzabile e integra le notifiche delle spese in tempo reale. Puoi ordinare la carta prepagata direttamente su questa pagina del sito Pixpay.

I vantaggi della carta prepagata per minorenni Pixpay

Associata alla carta Pixpay c’è un’app dedicata per i genitori attraverso cui è possibile usufruire del versamento automatico della paghetta, della ricarica immediata del credito, della co-gestione del conto insieme al secondo genitore, il monitoraggio del saldo in tempo reale e le notifiche delle spese effettuate dai propri figli in tempo reale.

E c’è anche un’app per aiutare i ragazzi a responsabilizzarsi finanziariamente, per una migliore gestione del proprio budget e per imparare a risparmiare. A tutto questo, infine, si aggiunge il riconoscimento dell’1% di cashback sulle spese effettuate in negozio.

Dal punto di vista della sicurezza, Pixpay offre una protezione dei depositi fino a 100.000 euro e la compatibilità con FaceID o TouchID, grazie alla quale è possibile accedere da subito all’app della carta senza la necessità di memorizzare una nuova password. Vi sono inoltre ulteriori funzionalità come la personalizzazione dei limiti di pagamento e il blocco di alcune categorie di commercianti.

Ti confermiamo che su questa pagina puoi ordinare la carta prepagata Pixpay, disponibile a partire dai 10 anni.