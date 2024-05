Conto Corrente Arancio Più: prelievi, canone e carta di credito a zero

Cerchi un conto online a zero spese, dopo che la tua banca ha alzato di nuovi i costi di gestione del conto corrente? Se le cose stanno così, puoi prendere in considerazione Conto Corrente Arancio Più, il nuovo conto della Banca ING che consente di prelevare gratis in Italia e in Europa, oltre che di avere canone e carta di credito a zero.

Tra le altre cose, Conto Corrente Arancio Più di ING offre una comoda app per gestire tutte le spese, la possibilità di visualizzare il PIN ogni volta che lo si desidera (e cambiarlo a proprio piacimento), nonché un’ampia libertà di shopping online grazie alle carte di pagamento incluse.

I vantaggi di Conto Corrente Arancio Più

Nel panorama bancario sono numerosi i conti che promettono di mantenere a zero i costi di gestione, quasi sempre però deludono le aspettative dei loro clienti. Questo non avviene con il conto online di Banca ING: per beneficiare dei prelievi gratuiti, insieme al canone del conto e della carta di credito a zero, è sufficiente accreditare lo stipendio o la pensione sul conto, oppure avere entrate mensili pari o superiori a 1.000 euro.

Conto Corrente Arancio Più include gratis il canone della carta di debito e della carta di credito Mastercard Gold, i bonifici SEPA (anche quelli istantanei), i prelievi in Italia e in Europa, più i pagamenti di bollettini, MAV, RAV, F24, CBILL e pagoPA. Sia la carta di debito che la carta di credito offrono la possibilità di pagare con la modalità contactless, oppure tramite wallet con i servizi Apple Pay e Google Pay.

Per aprire il conto non devi far altro che collegarti a questa pagina di Conto Corrente Arancio e premere sul pulsante Apri Conto Corrente Arancio.